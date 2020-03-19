الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 1284 والإصابات إلى 18407

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1284 والإصابات إلى 18407.
وتعمل الفرق الطبية في ايران في ظل نقص حاد في الأدوات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بسبب العقوبات الأميركية، إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن بالأمس أن طهران باتت تصنّع الأجهزة اللازمة لاكتشاف الفيروس.
ووصل عدد المصابين في العالم كله 220995 شخص، بينهم 8990 متوفٍّ و85782 حالة شفاء، في وقت تشهد فيه الدول الأوروبية تفشياً كبيراً للفيروس وخصوصاً إيطاليا التي وصل عدد المصابين فيها إلى 35713 شخص.
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