إيطاليا تسجل 475 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

سجلت ​إيطاليا​ 475 حالة وفاة جديدة في يوم واحد جراء تفشي الإصابة ب​فيروس كورونا​، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3000 حالة وفاة، وهي أكبر زيادة منذ تفشي المرض.

وكانت ​حالات​ الإصابة المؤكدة قد بلغت 35713 حالة في البلاد، بينما تعافى أربعة آلاف. وسجلت ​لومباردي​، المنطقة الأشد تضررا بتفشي الفيروس، 319 حالة وفاة في يوم واحد.

وتعد إيطاليا ثاني أشد دول ​العالم​ تضررا بالفيروس بعد ​الصين​، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة العام الماضي، وتسبب في وفاة نحو 8758 شخصا، معظمهم في الصين.