خارجية سوريا: العقوبات الغربية على دول تعاني من كورونا انتهاك لحقوق الإنسان

اعتبرت ​وزارة الخارجية السورية​، في بيان لها، أنه "في ظل تصاعد الأخطار التي يمثلها ​فيروس كورونا​ المستجد والاستنفار الدولي لمواجهة هذا الوباء ومحاصرته ومنع انتشاره، تواصل ​الولايات المتحدة​ الأميركية و​الاتحاد الأوروبي​ فرض الإجراءات التقييدية أحادية الجانب غير المشروعة على عدد من الدول يعاني بعضها وبشكل كبير من تفشي هذا الفيروس، في انتهاك صارخ لحقوق ​الإنسان​ ولأبسط القيم والمبادئ الإنسانية"، محملة "​واشنطن​ وحلفاءها، الذين يفرضون العقوبات، المسؤولية عن كل ضحية إنسانية لوباء كورونا، عبر إعاقة جهود التصدي لهذا الفيروس بسبب العقوبات".

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