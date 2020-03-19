الصحة الإسبانية: تسجيل 767 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية أن "وباء ​كورونا​ المستجد أودى بحياة 767 شخصا"، في ارتفاع بعدد الوفيات بنسبة 30% في 24 ساعة، فيما تخطت حصيلة الإصابات ال17 ألفاً

وأوضحت الوزارة أنّ 1,107 مرضى شفيوا حتى الآن. وارتفع عدد الإصابات بنسبة 25% منذ الأربعاء، وباتت الحصيلة 17,147 إصابة.

يذكر أن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد تسبب بوفاة أكثر من تسعة آلاف شخص في العالم، فقد أحصيت 9020 وفاة معظمها 4134 منها في اوروبا (4134) و3416 منها في آسيا.

ومع 712 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية لإجمالي وفيات بـ90293 باتت أوروبا القارة التي يتفشى فيها الفيروس بأسرع وتيرة.