الإصابات بكورونا في ألمانيا تجاوز عتبة عشرة آلاف حالة

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برلين: تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المانيا عتبة عشرة آلاف حالة مع تسجيل اصابة 10,999 شخصا ووفاة 20 كحصيلة إجمالية كما أعلن معهد روبرت كوخ الخميس.

وأحصيت حوالى 2800 وحالة جديدة في الساعات ال24 الماضية كما أفاد المعهد المكلف متابعة الوباء. والمنطقة التي سجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة رينانيا شمال فيستفاليا مع 3033 حالة.

كما سجلت 2155 حالة في بادن-فورتمبيرغ ز1692 في بافاريا أي 500 إصابة جديدة لكل مقاطعة خلال الساعات ال24 الأخيرة.

ومساء الأربعاء أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في كلمة إلى الألمان أنّ مكافحة فيروس كورونا المستجد تمثّل "أكبر تحد" تشهده ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

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ودعت إلى احترام قواعد ابقاء مسافة بين الأفراد في بلد لم تفرض فيه بهد اجراءات العزل.

وكان خطابها بمثابة نداء أخير للشعب باحترام القواعد قبل فرض عزل كما حصل في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

والتوجه باعداد كبيرة إلى الحدائق والأماكن العامة في الأيام الماضية رغم تحذيرات السلطات، حمل الخميس رئيس بلدية برلين مايكل مولر على التهديد بفرض حظر تجول أو اجراءات عزل في الأيام المقبلة.

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