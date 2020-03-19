بعد قرار غلق المطاعم ليلا.. "اطلب" تعفي عملاءها من رسوم التوصيل للمنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قالت شركة "اطلب" العاملة في مجال توصيل الطعام عبر الإنترنت، في بيان اليوم الخميس، إنها بدأت، منذ أمس الأول الثلاثاء، في إعفاء كافة المستهلكين من رسوم خدمة التوصيل لمعظم طلبات الطعام في شتى أنحاء الجمهورية.

وأضافت الشركة أن هذا الإعفاء يأتي رغبة منها في تشجيع شركائها من المطاعم وعملائها للسيطرة على الوضع الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا ومساندة لحملة "احمي نفسك.. احمى بلدك" التي أطلقتها الحكومة المصرية لتشجيع المواطنين على التزام منازلهم حتى انتهاء مرحلة الخطر من تفشي الفيروس في مصر.

وأصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا منذ قليل، بغلق جميع المطاعم والمقاهي وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف تقديم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور حتى نهاية مارس، مع عدم سريان القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

وقالت الشركة، إنه من خلال استخدام تطبيق "أطلب" يستطيع العملاء الوصول لجميع المطاعم المتاحة في منطقتهم، بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني من معظم المطاعم وبعض المتطلبات الغذائية، دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

وقال سفيان المرزوقي المدير التنفيذي لشركة أطلب: "السلامة هي أولوية وشعار أطلب ونحن ندعم شركائنا في المطاعم للاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بنا، وأؤكد أن سلامة العميل وشركاء المطاعم ومندوبينا وموظفي الشركة هي بلا شك أولويتنا القصوى وكل شيء آخر يأتي فيما بعد".

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وأضاف المرزوقي: "لضمان السلامة أولا، بدأنا بالفعل في اتخاذ الاحتياطات الوقائية داخل الشركة فضلا عن خطة إدارة الأزمة التي اتبعتها الشركة في الحالات التي تتعرض لها البلاد بسبب تفشي مرض كورونا في العالم، ولذلك اتخذنا إجراءات احتياطية واحترازية لمواجهة أي خطر قد يمس بنظامنا البيئي المعتمد دوليا لتسليم طلبات الطعام منذ مطلع شهر يناير 2020".

وتابع: "تؤكد شركة أطلب على استمرارية عمل شركائنا من المطاعم من خلال الاستفادة من تقنياتنا التكنولوجية خاصة أن هناك بعض الميزات التي يقدمها التطبيق ومنها السداد الإلكتروني لضمان عدم تناول النقود الورقية التي حذرت منها منظمة الصحة العالمية كوسيط لنقل العدوى".

وذكر المرزوقي: "كما نشجع عملائنا بالطلب من المطاعم القريبة لهم وأرسلنا عددا من النشرات الإرشادية لإجراءات السلامة والنظافة الشخصية وسبل الوقاية من المرض للحفاظ على سلامتهم".

وقال: "شركة أطلب هي جزء من شبكة التوصيل العالمية، حيث قمنا برصد مستجدات وتحديثات انتشار فيروس كورونا منذ يناير 2020 ونحن على استعداد تام للتعامل مع الوضع الحالي ونعمل مع السلطات المحلية ومنظمات الصحة لضمان سلامة عملائنا، وشركائنا، ومندوبينا".

وأضاف المرزوقي أن الشركة أجرت تدريبا استثنائيا لكافة الطيارين المتعاملين مع الجمهور بضرورة الالتزام بتوجيهات السلامة والنظافة والوقاية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان للحد من انتشار المرض وهو جزء من حرص الشركة على سلامة كافة العاملين بها إضافة للمستهلك في النهاية.

وذكر أن الشركة وزعت الإرشادات وتتابع تنفيذها؛ وأيضا تحث فريق العمل على ارتداء مستلزمات الوقاية واستخدام المطهرات التي أعلنت عنها الجهات الصحية.