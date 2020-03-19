الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن وزیر الصحة الكویتي، باسل الصباح، الیوم الخمیس، شفاء ثلاث حالات جدیدة من المصابین بفیروس "كورونا" المستجد في الكویت لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18 حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وقال الوزير باسل الصباح إن التحالیل والفحوصات المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الثلاث من الفیروس، وهي تعود لمواطنتین كویتیتین ومقیمة إیرانیة.
وسیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.
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