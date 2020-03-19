بالصور.. غلق الأسواق والمقاهي ومصادرة "الشيش" لمواجهة "كورونا" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية، ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومنع المحافظة، أي تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تضم تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وشددَّ محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا في نطاق اختصاصه، بالتنبيه على أصحاب المحال العامة والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات، يجري غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

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وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملتها على 25 مقهى، حيث جرت مصادرة 150 "شيشة"، فيما داهمت رئاسة حي أول الزقازيق عدد من المقاهي والكافتيريات وصادرت عدد كبير من "الشيش" بمناطق وشوارع "النقراشي، والشهيد طيار، وسعد زغلول، والجلاء، الحناوي"، وجرى أخذ التعهدات اللازمة على أصحاب المقاهي والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" لروادها مرة أخرى، وأغلقت رئاسة حي ثانٍ الزقازيق 17 مقهى، وصادرت 270 "شيشة".

ونفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لغلق سوق المواشي المعروف بالمدينة، وذلك في محاوله لمنع التجمعات الكبيرة التي تنقل من خلالها العدوى وتُساهم بصورة أو بأخرى في احتمالية انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وأغلقت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد 14 مقهى وكافيه، بالإضافة إلى وفض 4 أسواق شعبية، فيما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من فض السوق الأسبوعي بقريتي "صفط زريق" و"برمكيم"، فيما داهمت رئاسة مركز ومدينة الحسينية سوق "الخميس" المعروف بالمدينة، حيث جرى رفع "شون" الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى إخلاء أرض السوق من جميع المواشي، وغلق البوابة الخاصة بالسوق.