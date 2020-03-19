غلق قاعات الأفراح وإلغاء السرادقات.. سوهاج تواجه "كورونا" بـ3 قرارات

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، عددًا من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار الأول رقم 220 لسنة 2020 على غلق صالات اللياقة البدنية "الجيم" والأندية الصحية الواقعة بدائرة المحافظة لمدة 15 يومًا، أو لحين صدور تعليمات أخرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما جاء القرار الثاني رقم 221 لسنة 2020 بغلق مقاهي الإنترنت "السايبر" الواقعة بدائرة المحافظة لمدة 15 يومًا، أو لحين صدور تعليمات أخرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء القرار الثالث رقم 222 لسنة 2020 ينص على 3 مواد، الأولى خاصة بغلق قاعات الأفراح، وحظر إقامة سرادقات للمناسبات "أفراح، عزاء، أعياد ميلاد، وغيرها"، وذلك على مستوى المحافظة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 من شهر مارس الجاري، ولحين صدور تعليمات أخرى.

Advertisements

ونصت المادة الثانية، على أن تغلق كافة المحال العامة والمقاهي والكافيهات على مستوى المحافظة من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، ولحين صدور تعليمات أخرى ويستثنى من ذلك المخابز ومحال البقالة والصيدليات.

بينما نصت المادة الثالثة، على أن تقام الأسوق الأسبوعية كل أسبوعين بدلًا من إقامتها كل أسبوع، وتلغى جميع الأسواق العشوائية على مستوى المحافظة اعتبارًا من اليوم الخميس.

وشدد محافظ سوهاج، على أنه في حال عدم الالتزام بالحظر، سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أنه سيجري غلق المقاهي والكافتيريات التي لا تتبع التعليمات وفصل المرافق عنها.

وألزم "الفقي" الجهات المختصة تنفيذ القرار كلًا فيما يخصه، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره 19 مارس الجاري، وذلك نظرًا للظروف الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.