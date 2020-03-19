الحكومة ترد على شائعة إلغاء الفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم الخميس: "رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة في وقت سابق هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، ونعيد التأكيد أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات يسري لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وسيتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها المقرر".