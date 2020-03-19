بالصور.. حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والدينية بدهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء صبري الوزيري، رئيس مدينة دهب، تنفيذ حملات مكبرة للتوعية والنظافة وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية، والخدمية، والدينية، والشرطية، وأماكن التجمعات بالمدينة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى تطهير وتعقيم السيارات في الشوارع، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، لمتابعة تطورات الموقف، والإبلاغ عن أي مستجدات.

وأوضح "الوزيري" أن عمليات التعقيم والتطهير جرت باستخدام مطهرات، ومواتير رش مخصصة لذلك، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها محافظة جنوب سيناء، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تطبيق قرارات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية.

ومن جانبه وجه محافظ جنوب سيناء، بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في إذاعة جنوب سيناء، وطرق الوقاية منه، والعمل على توعيه المواطنين، مع الاهتمام بغسل الأيدي باستمرار والنظافة العامة.