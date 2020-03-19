سامسونج تطرح هاتفين جديدين للفئة المتوسطة (صور ومواصفات وأسعار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

في محاولة لتعويض خيبة أملها في مبيعات هاتفها جالاكسي إس 20، عادت سامسونج للمراهنة على الفئة المتوسطة، وأعلنت أخيرا عن هاتفين ينتميان إلى هذه الفئة.

الهاتف الأول هو سامسونج جالاكسي A41، الذي سيطرح في شهر يونيو المقبل، ويأتي بشاشة سوبر أموليد فول إتش دي بلس مقاسها 6.1 بوصة، بدقة 431 بكسل، مع ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابكسل ومستشعر بصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة.

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بزاوية عريضة 48 ميجا والثانية بزاوية عريضة أيضا 8 ميجا ومستشعر العمق 5 ميجا.

يعمل سامسونج جالاكسي A41 بمعالج ميدياتك هليو P65 مع ذاكرة رام 4 جيجا، و64 جيجا مساحة تخزين داخلية مع بطارية 3500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

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ولم تحدد سامسونج سعر الهاتف، غير أن تقارير صحفية تتوقع ألا يقل عن 5500 جنيه مصري.

الهاتف الثاني، هو سامسونج جالاكسي إم21، الذي يأتي بشاشة سوبر أموليد فول إتش دي بلس، مقاسها 6.4 بوصة، بدقة 403 بكسل، مع 3 عدسات خلفية، الرئيسية 48 ميجا، والثانية 8 ميجا بزاوية فائقة الاتساع والثالثة لتصوير العمق 5 ميجا. وكاميرا السيلفي بدقة 20 ميجا.

يعمل الهاتف بمعالج إكسينوس 9611، وذاكرة رام 4 أو 6 جيجا، وذاكرة داخلية 64 أو 128 جيجا.

وكعادة سامسونج في سلسلة إم، يأتي إم 21 بببطارية هائلة بسعة 6 آلاف مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات. ومن المرجح أن يبدأ سعره من 3200 جنيه.