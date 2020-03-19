ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 767 حالة

أفادت شبكة سكاى نيوز عربية بارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في إسبانيا إلى 767 حالة.

وكانت إسبانيا أصبحت رابع أكثر الدول في عدد الإصابات بالفيروس في العالم، متجاوزة كوريا الجنوبية، ما دفعها لدراسة إغلاق حدودها.

وسجلت اسبانيا حوالى ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المستجد خلال 24 ساعة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 297 الاثنين بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا لإذاعة كادينا سير، الاثنين، إن إغلاق حدود إسبانيا من بين الخيارات المطروحة

للدراسة للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف مارلاسكا أنه سيبحث احتمال إغلاق الحدود إلى جانب إجراءات أخرى مع وزراء الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، عقم متخصصون عسكريون، يرتدون سترات واقية، محطات القطارات، بينما أمر أفراد الشرطة الذين كانوا يرتدون كمامات طبية المارة بالعودة لمنازلهم، الأحد، بعد أن بدأت إسبانيا حملة للحد من انتشار فيروس كورونا.