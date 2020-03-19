الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 82 حالة بينها 8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الخميس، عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، من بينها حالتا وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 82 حالةمن بينها 8 وفيات.
درجات التأهب.
أكدت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته، يبقى ساري المفعول، كما تبقى الفرق الطبية على أقصى
وأوصت الوزارة بـضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية التالية المتمثلة في غسل اليدين بالماء و الصابون أو استعمال محلول كحولي مع الحرص عند السعال أو العطس، على تغطية الأنف و الفم بالمرفقين أو بمنديل ورقي والتخلص منه فورًا بعد الاستعمال وغسل اليدين بعدها.
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