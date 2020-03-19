تسجيل 149 حالة وفاة و1046 إصابة بكورونا خلال يوم في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 149 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" و 1046 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد. وقال مسؤول بوزارة الصحة أن عدد وفيات فيروس "كورونا" ارتفع إلى 1284 والإصابات 18407. وكان علي رضا رئيسي، المسؤول بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني، أعلن الأربعاء أن أكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا حتى الآن في "مشروع غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد. والتعليم الطبي الإيراني، أعلن الأربعاء أن أكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا حتى الآن في "مشروع غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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