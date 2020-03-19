تونس: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر حصيلة يومية لعدد المصابين بالفيروس في البلاد، وفقاً لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وأفادت نصاف بن علية مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، في مؤتمر صحفي، بأن الحصيلة الجديدة ترفع عدد إصابات كورونا في تونس إلى 39 إصابة.
وأوضحت المسؤولة بوزارة الصحة التونسية أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس من بينها حالة واحدة محلية، والبقية حالات قادمة من الخارج.
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