ماليزيا :ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 110 حالات

سجلت ماليزيا 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس 19 مارس، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 900 حالة، وفقًا لوكالة رويترز . عدد الإصابات في البلاد إلى 900 حالة، وفقًا لوكالة رويترز . قالت وزارة الصحة إن معظم الحالات الجديدة مرتبط بتجمع ديني حضره نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كولالمبور.

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