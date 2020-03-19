ارتفاع 529 حالة كورونا جديدة فى إسرائيل بعد تسجيل 96 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، اليوم الخميس، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 529 حالة، من بينها 6حالات خطيرة، فيما وُصفت 13 حالة بأنها متوسطة، و498 حالة طفيفة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الصحة الإسرائيلية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنها لا تستبعد فرض الإغلاق الشامل والعزل في المنازل، وذلك ضمن الإجراءات والتقييدات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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