مصر تغلق المقاهي والمراكز التجارية والمطاعم حتى 31 مارس

قال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه قرر غلق المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى 31 مارس، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.
وسجلت مصر حتى الآن 210 إصابات بفيروس كورونا بينها ست حالات وفاة.
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