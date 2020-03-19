ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 58

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع الاجمالي إلى 58 حالة في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم نشره موقع (هسبريس) الإلكتروني المغربي، إن 271 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة.

وكانت السلطات المغربية دعت عموم المغاربة والمقيمين إلى تقليص تحركاتهم إلى أدنى حد والبقاء في المساكن.