لوفتهانزا: تأثير تفشي فيروس "كورونا" على الشركة أكبر من المتوقع

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الخميس، قبل الإعلان عن نتائجها لعام 2019 أنها سوف تسير 5% من رحلاتها المجدولة حتى 19 أبريل المقبل، حيث يبدو أن تأثير تفشي فيروس كورونا على الشركة أكبر من المتوقع.
وهناك نحو 700 طائرة من بين أسطول الشركة البالغ 763 طائرة على الأرض حالياً، حيث إن الرحلات الدولية الوحيدة المتبقية يتم تسييرها من فرانكفورت، بالإضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعياً من زيوريخ من جانب الشركة الفرعية السويسرية.
وفي ميونيخ، تقوم شركة لوفتهانزا سيتي لاين بتسيير رحلات جوية قصيرة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة كارستين شبور إنه من المبكر التنبؤ بتأثير أزمة تفشي كورونا على أداء الشركة هذا العام.
وأضاف "تفشي فيروس كورونا جعل الاقتصاد العالمي بأكمله وشركتنا أيضاً في حالة طوارئ غير مسبوقة".
وأوضح" كلما طال أمد الأزمة، كلما أصبح لا يمكن ضمان مستقبل قطاع الطيران من دون مساعدة حكومية".
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