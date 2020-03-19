إغلاق 40 محطة في مترو لندن بسبب فيروس "كورونا"

أغلقت حوالي أربعين محطة في مترو لندن منذ، اليوم الخميس، بتوصية من الحكومة البريطانية تفادياً لأي تنقل غير ضروري وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت مؤسسة النقل العام في لندن.

وجاء في بيان "سيتم إغلاق حتى 40 محطة مترو غير متصلة مع خطوط أخرى وذلك حتى إشعار آخر".

والخدمة الليلية المؤمنة على بعض الخطوط ألغيت ليومي الجمعة والسبت في حين ستخفض وتيرة الحافلات.

ودعت المؤسسة المستخدمين إلى الامتناع عن القيام بـ"تنقلات غير ضرورية" للسماح بتأمين "خدمة موثوقة وآمنة" للأفراد الذي يعد تنقلهم ضرورياً لمكافحة كوفيد-19.

وأعلن رئيس بلدية لندن صديق خان في بيان "على الأشخاص ألا يتنقلوا إلا في حالات الضرورة القصوى".