الجزائر تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وقالت الوزارة، حسب ما أفاد موقع جريدة "النهار" أون لاين الجزائرية اليوم، إنه يرتفع بذلك عدد الوفيات إلى ثماني حالات .

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 82 حالة.

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