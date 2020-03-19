ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في إسرائيل إلى 529

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسرائيل إلى 529 حالة. يأتي هذا، بينما تواصل المؤسسات الأمنية في إسرائيل الاستعداد لخيار الإغلاق الكامل، وذلك في ظل تزايد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا. وبدأت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، تدابير أكثر دقة لرصد المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة.

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