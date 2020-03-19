الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة وإصابة فتى بغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال داهم مناطق مختلفة في الضفة بحثاً عن مطلوبين فلسطينيين بزعم تخطيطهم لعمليات ضد الجيش والمستوطنين.

على صعيد متصل.. أصيب فتى فلسطيني صباح اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة ونقل إلى المستشفى حيث وصفت حالته ما بين المتوسطة إلى الطفيفة.