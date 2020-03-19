ارتفاع إصابات كورونا في ماليزيا إلى 110

سجلت ماليزيا 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 900.

وقالت وزارة الصحة، إن معظم الحالات الجديدة مرتبط بتجمع حضره نحو 16 ألف شخص في منطقة قرب كولالمبور.