كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 19/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أكدت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أن مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، لم تسجل أي إصابة جديدة وذلك للمرة الأولى.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، إصابة رئيس مجلس الشيوخ، دافي الكولومبري، بفيروس كورونا.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 529 شخصا