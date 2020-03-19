كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. نتيجة إيجابية لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، إن نتائج فحصه لفيروس كورونا إيجابية، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل 167 ألف و515 إصابة بفيروس كورونا في 150 دولة حول العالم من بينهم 6 آلاف و606 حالة وفاة.

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وفي وقت سابق قد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طرح اقتراح حول منع الرحلات "غير الضرورية" في اتجاه الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثين يوما.