كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز حاجز الـ10 آلاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز الـ10 آلاف، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الألمانية، قد أغلقت حدودها مع 5 دول، بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى أكثر من 800 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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كما ارتفع عدد حالات الوفيات بسبب الفيروس إلى 5 حالات، عقب تسجيل وفاة أخرى في إقليم بافاريا.