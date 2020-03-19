كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف حدث إسلامي في إندونيسيا وسط مخاوف من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول، بأن مسيرة حجاج مسلمين تجذب آلاف الأشخاص إلى إندونيسيا توقفت وسط مخاوف من أنها قد تساعد في انتشار فيروس كورونا الجديد.

نشر رئيس محافظة جوا، عدنان بوريشتا إحسان، على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء: "الحمد لله، اجتمعت أخيرًا على تأجيل / إلغاء"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أن الحجاج الموجودين هناك بالفعل سيعزلون أثناء قيامهم بترتيبات لمغادرة جوا. التقى أكثر من 8،500 شخص من جميع أنحاء إندونيسيا وآسيا والشرق الأوسط في المنطقة.

بعد مقاومة إغلاق الحدث وقول "نحن خائفون من الله" أكثر من فيروس كورونا يوم الأربعاء، قال المنظم موستاري باحراندودين، إنه سيتبع التوجيه بإلغاء مسيرة المصلين.

لكنه أضاف، أنه سيكون من الصعب تفريق الحشد بسرعة، الذين وصل الكثير منهم بالعبّارة.

Advertisements

وأوضح لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس: "نحتاج إلى عملية لإرسال المشاركين إلى الوطن. السفينة لها جدولها الزمني الخاص."

لكن في أماكن أخرى في إندونيسيا، قام تجمّع مسيحي بأكثر من 1000 شخص على الرغم من الإحباط الرسمي للاجتماعات الدينية الكبيرة.

أبلغت الدولة الأكثر سكانا من حيث عدد السكان المسلمين في العالم عن وجود أقل من 300 حالة إصابة بفيروس كورونا ولكن هناك شكوك بأن الكثيرين لم يتم اكتشافهم واتهم العاملون الطبيون الحكومة برد "فاتر".

لعدة أيام، كانت السلطات تحاول إقناع إجيتيما آسيا، وهي جزء من حركة التبليغ الإنجيلية العالمية، بوقف الحدث في جوا بالقرب من مدينة ماكاسار في مقاطعة جنوب سولاويزي بعد أن أدى حدث مماثل في ماليزيا إلى مئات الإصابات.

استضافت حركة تبليجي الجماعة التبشيرية وراء التجمع في إندونيسيا حدثًا في ماليزيا في الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس ، وجذب 16000 متابع وأدى إلى أكثر من 500 إصابة بفيروسات التاجية.