كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واقع صادم وأرقام مزيفة.. الوجه الحقيقي لكورونا في الصين وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت إيران وفقُا للإحصاءات الرسمية هي أكبر بؤرة لوباء كورونا المستجد في الشرق الأوسط، وثاني أكبر موطن للمرض في العالم، فلم يترك المرض بها صغير أو كبير، رجل من العامة أو من مكتب المرشد الأعلى للنظام خامنئي، وتكشف التقارير والمعلومات الواردة حقائق صادمة لم تبح بها الإحصاءات والبيانات الرسمية في طهران.



الرقم الحقيقي

يكشف تقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الأرقام الحقيقية لمصابي وقتلى فيروس كورونا في إيران صادمة، ووفقًا للأرقام الموضوعة من قبل منظمة مجاهدي خلق المعارضة الرئيسية بناءً على معلومات من مصادرها في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، تجاوز عدد القتلى الفعلي في 127 مدينة 2600 قتيل.



وأكد التقرير مدى كذب الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة الإيرانية، فقبل 28 فبراير أظهرت 245 إصابة، وتزامنًا مع ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية كان ما لا يقل عن 97 شخصًا مصابًا في إيران قد دخلوا 11 دولة أخرى. وكان عدد قد زار المدن الإيرانية حيث لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة بفيروس كورونا.



وتعتبر معدل الوفيات في إيران حسب الحقائق والأرقام الرسمية لا يمكن مقارنتها بأي دولة أخرى في العالم، حيث بلغت في الأيام 8 إلى 10 الأولى بحوالي 2 ٪، أسوأ حالة 5 ٪، بينما في إيران، كانت النسبة أعلى بكثير، وفي 27 فبراير، بعد تسعة أيام من الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا في إيران لأول مرة، كان معدل الوفيات حوالي 12 ٪ وفي 28 فبراير حوالي 9 ٪. انخفض المعدل إلى 4٪ في 4 مارس، وما يزيد قليلًا عن 3٪ في 5 مارس، مما يكشف عن مدى عدم موثوقية الأرقام الرسمية الإيرانية، وأن حجم الأزمة كان أكبر بكثير مما صورته تلك الأرقام. وتعتبر معدل الوفيات في إيران حسب الحقائق والأرقام الرسمية لا يمكن مقارنتها بأي دولة أخرى في العالم، حيث بلغت في الأيام 8 إلى 10 الأولى بحوالي 2 ٪، أسوأ حالة 5 ٪، بينما في إيران، كانت النسبة أعلى بكثير، وفي 27 فبراير، بعد تسعة أيام من الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا في إيران لأول مرة، كان معدل الوفيات حوالي 12 ٪ وفي 28 فبراير حوالي 9 ٪. انخفض المعدل إلى 4٪ في 4 مارس، وما يزيد قليلًا عن 3٪ في 5 مارس، مما يكشف عن مدى عدم موثوقية الأرقام الرسمية الإيرانية، وأن حجم الأزمة كان أكبر بكثير مما صورته تلك الأرقام. أسباب إنتشار المرض

يستعرض التقرير عدد من أسباب إنتشار المرض، كانت علاقات النظام الإيراني مع الصين حجر العثرة الأساسي فيها، حيث تم إبلاغ المسؤولين عن تفشي المرض في إيران قبل أسبوعين من ذكرى 11 فبراير للثورة، وفي ضوء الرحلات الجوية المتكررة إلى الصين التي تقوم بها شركة ماهان إير التابعة لقوات الحرس (IRGC)، ولكن نظرًا لعلاقاته الاستراتيجية مع الصين، لم يرفض النظام إلغاء الرحلات الجوية إلى الصين فحسب، بل سافر أيضًا عدد كبير من المواطنين الصينيين إلى إيران في أعقاب انتشار المرض في بلادهم، وجاء المئات من الطلاب الصينيين المشاركين في الدراسات الدينية في مدينة قم في الواقع شجع على استمرار هذه الرحلات الجوية.



وأورد التقرير أسباب أخرى لتستر النظام على ظهور المرض وتفشيه، بهدف إلى ضمان مشاركة عدد كبير من الناس في المسيرة السنوية التي تديرها الدولة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 1979 في 11 فبراير، وكذلك المشاركة بالانتخابات التي قرر عقدها في 21 فبراير الماضي، بعد مرور يومين على عقد الانتخابات، اعترف وزير الداخلية عبد الرضا رحمان فضلي بأن البعض قد أوصى يتأجيل موعد الانتخابات، وتحديدًا الانتخابات في مدينة قم لكنه كمسؤول للانتخابات، رفضت الموافقة على هذه التوصيات.



قم البؤرة الأولى

بعد تحديد حالات COVID-19 في مدينة قم، رفض مسؤولو النظام فرض الحجر الصحي على المدينة أو وقف الزبارة إلى الأماكن المقدسة بالمدينة، مما أدى لحدوث آلاف الإصابات في قم، وانتشار العدوى إلى مدن أخرى من قبل المسافرين العائدين من مدينة قم.



واعترف العديد من المصادر الطبية الإيرانية بأن قم هي مصدر نقل الوباء إلى معظم إيران، ومنهم مدير فريق خبراء العوامل الاجتماعية المؤثرة في الصحة في جامعة بهشتي في 28 فبراير الذي إعترف أن جميع الحالات في البلاد تقريبًا سببها مدينة قم.



بينما ألقى آخرون اللوم بأنه لم يفرض الحجر الصحي على المدينة، ومنهم ناهيد خدا كرمي، رئيسة لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، الذي أعلن أنه بلغ الدكتور نوبخت رئيس لجنة الصحة في البرلمان أنه يجب أن تفرض قيود على مدينة قم، مبينًا أن مدينة صغيرة مثل خوانسار، أثبت إصابة ثلاثة أشخاص بالفيروس کورونا جائوا من مدينة قم، وسافر ثلاثة أشخاص من قم إلى طهران وتوفي جميعهم، وفي 7 مارس، تساءل علي رضا رحيمي، عضو في قيادة مجلس الشوری قائلًا "لماذا لم يتم فرض الحجر الصحي على قم لمنع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد؟". بينما ألقى آخرون اللوم بأنه لم يفرض الحجر الصحي على المدينة، ومنهم ناهيد خدا كرمي، رئيسة لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، الذي أعلن أنه بلغ الدكتور نوبخت رئيس لجنة الصحة في البرلمان أنه يجب أن تفرض قيود على مدينة قم، مبينًا أن مدينة صغيرة مثل خوانسار، أثبت إصابة ثلاثة أشخاص بالفيروس کورونا جائوا من مدينة قم، وسافر ثلاثة أشخاص من قم إلى طهران وتوفي جميعهم، وفي 7 مارس، تساءل علي رضا رحيمي، عضو في قيادة مجلس الشوری قائلًا "لماذا لم يتم فرض الحجر الصحي على قم لمنع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد؟". وعارض أتباع خامنئي دعوات الحجر الصحي في قم بقوة، الذين لم تسمحوا بإغلاق ضريح المدينة المقدس، أحد أقدس المقدسات في إيران. وقال محمد سعيدي، ممثل خامنئي في قم، في 22 فبراير إن "العدو" ينوي إظهار أن قم غير آمنة وتأخذ الثأر، لكنه "لن ينجح أبدًا". في اليوم التالي، قال علي أكبر حسيني نجاد، مستشار سعيدي، إن إغلاق الضريح المقدس سوف يرسل "رسالة مريرة" و"يجب اتخاذ هذه الأنواع من القرارات من قبل النظام". على الرغم من الأزمة المتزايدة في جميع أنحاء البلاد، قال سعيدي في 26 فبراير "نعتبر الضريح المقدس" بيت علاج "ويجب أن يبقى مفتوحًا ويجب على الناس زيارة الضريح بالتأكيد". حجم الكارثة

تعددت الظواهر التي تكشف حجم كارثة المرض في إيران، ففي مدينة كرمنشاه، قال مسؤول عن أحد المقابر في المدينة إن 85 من ضحايا كورونا قد دفنوا في المقبرة، والتي تتبع لإدارة قوات الحرس والباسيج، حيث يتم دفن الجثث تحت جنح الليل، بينما في طهران اغترفت ناهید خدا كرمي، رئيسة لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، في 29 فبراير: "ما بين 10 ألف إلى 15000 شخص قد أصيبوا بكورونا

وعجت المستشفيات بالمرضى، حيث تحول المركز الدولي للمعارض في المحافظة إلى مستشفى ميداني لاستقبال المزيد من المرضى، بينما كشف علي نجفي خشرودي، نائب برلماني من مازندران أنه وصل تفشي فيروس كورونا في مدينة بابول، إلى نقطة حرجة حيث أضحت المستشفيات الثلاثة الرئيسية في بابول تفتقر إلى القدرة على استيعاب مرضى جدد.