كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح مجموع الوفيات 9.

وأعلنت السلطات الصحية الجزائرية، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 82، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

Advertisements

وقررت السلطات الجزائرية، إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية مع استثناء نقل البضائع حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطات الجزائرية، قد منعت كل التجمعات والمسيرات وإغلاق المساجد وأماكن العبادة مع الإبقاء على الآذان.