كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار هونج كونج يسحب العمود المثير للجدل حول فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحب يوين كووك يونج، أحد مستشاري حكومة إقليم هونج كونج عمودًا شارك في تأليفه قال فيه، إنه من المقبول الإشارة إلى فيروس كورونا باسم "فيروس ووهان" ولم يكن هناك أي دليل يدعم مزاعم أن المرض جاء من الولايات المتحدة.

كما وصف يوين كووك يونج، عالم الأحياء الدقيقة الرائد وخبير الأمراض المعدية في جامعة هونج كونج، الفيروس الجديد بأنه نتاج "الثقافة الرديئة الجودة" في الصين لتناول الحيوانات البرية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

أثار قرار "يوين"، في وقت متأخر من يوم الأربعاء بسحب المقال من الموقع الإلكتروني لصحيفة "مينج باو" موجة من الجدل حول وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إنه أثار تساؤلات حول حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية في المدينة التي تحكمها الصين.

سحب التعليق - على الرغم من أنه لا يزال متاحًا على نطاق واسع على الإنترنت، اليوم الخميس - اعتذر يوين وقال إنه لا يريد أن يتورط في السياسة.

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ونقلت صحيفة "مينج باو" عن علماء الأحياء الدقيقة قولهم في إشعار التراجع: "كان التعبير في المقالة غير ملائم، حتى أن الكلمات كانت غير دقيقة، وليست النية الأصلية. نحن نأمل أن العالم الخارجي لا يشركنا في السياسة ويوفر لنا مساحة للبحث".

جاء المقال مع تصاعد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة والصين بسبب تفشي المرض، الذي يعتقد أنه نشأ في الصين في أواخر العام الماضي، مع رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقادات بأن وصفه بـ"الفيروس الصيني" كان عنصريًا.

في مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية Zhi News، يوم الأربعاء أيضًا، قال "يوين": "ربما لا أحد يحب البلاد أكثر مما أحب."

"يوين" عضو في فريق يقدم المشورة لزعيمة هونج كونج، كاري لام، بشأن وباء فيروس كورونا. شارك في تأليف المقال ديفيد كريستوفر لونج، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة هونج كونج.

لم يرد "يوين" على طلب بريد إلكتروني للتعليق. ولم تستطع "رويترز" الوصول إلى "لونج" للتعليق.