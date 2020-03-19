كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تستعد لفيروس كورونا بإغلاق مترو أنفاق لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد بريطانيا، اليوم الخميس، لإغلاق العاصمة لندن بشكل افتراضي حيث أغلقت محطات المترو في جميع أنحاء العاصمة وفكر رئيس الوزراء بوريس جونسون في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة أزمة فيروس كورونا.

طلب "جونسون" من الحكومة أن تضع خططًا لما يسمى بالإغلاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق الشركات، وتقلص خدمات النقل، والتجمعات المحدودة، والمزيد من الضوابط الصارمة المفروضة على سكان أغنى مدينة في أوروبا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "جونسون"، في مؤتمر صحفي، عندما سُئل عما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإغلاق لندن حيث لا تزال الحافلات ووسائل النقل العام والشركات مشغولة: "قلنا دائمًا أننا سنقوم بالإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب."

مع انتشار تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تتصارع الحكومات والشركات والمستثمرون مع أكبر أزمة للصحة العامة منذ جائحة إنفلونزا عام 1918 والسكان المذعورين وتفجر الأسواق المالية.

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بعد أن أمر بإغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد التي تعتبر نفسها ركيزة للاستقرار الغربي، قال "جونسون" يوم الأربعاء، إن الحكومة لم تستبعد أي شيء عندما سُئل عما إذا كان سيضع إجراءات لإغلاق لندن.

وقالت هيئة النقل بلندن، إنها ستغلق ما يصل إلى 40 محطة مترو حتى إشعار آخر واستعدت لقطع الخدمات الأخرى بما في ذلك الحافلات والقطارات، بما في ذلك خط واترلو آند سيتي بأكمله.

وقال عمدة لندن، صادق خان: "لا يجب أن يسافر الناس بأي وسيلة، ما لم يضطروا حقًا إلى السفر".

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، أن الملكة إليزابيث وافقت على تأجيل زيارة الدولة المخططة للإمبراطور الياباني ناروهيتو في يونيو.