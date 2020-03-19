بسبب تدابير “كورونا”.. القطارات تخفض برنامج سيرها للملاءمة مع توجيهات السلطات

في إطار الإجراءات الوقائية، والاحترازية، المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، التي اتخذتها السلطات، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن تعديل برنامج سير القطارات من أجل ملاءمتها مع الانخفاض الناتج عن الحد في حركة تنقلات المواطنين.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أصدره، مساء أمس الأربعاء، أنه ابتداء من اليوم الخميس 19 مارس 2020، سيتم تعديل برنامج سير القطارات بكل أنواعها، من أجل ملاءمتها مع الانخفاض الناتج عن الحد في حركة تنقلات المواطنين، الذين دعت إليه السلطات المختصة.

وأضاف المكتب أنه سيؤمن هذه الرحلات، مع تسخيره كل الإمكانات الضرورية المتعلقة بالحرص الشديد، والاحترام التام للتدابير الوقائية المنصوص عليها بالنسبة إلى النظافة الصحية، سواء في المحطات، أو على متن القطارات، بما في ذلك مستوى ملئها لكي لا تتعدى النسب الملزمة لظروف السلامة، التي تمليها الظرفية الحالية من أجل تعزيز حماية صحة المسافرين، والمتعاونين.

وأطلق المكتب برنامج “الظرفية” للقطارات، داعيا الزبائن إلى الاستعلام باستمرار عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية، منها مركز علاقة الزبائن، والبوابة الإلكترونية، والتطبيق المتعلق بحركة القطارات.

وكانت الحكومة قد وجهت، أمس، دعوة إلى كافة المواطنين من أجل الالتزام بحجر صحي، وتقليل الحركة خارج المنازل إلى الحد الأدنى.