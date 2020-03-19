أعلنت السلطات الأمنية، اليوم الخميس، عن توقيف اليوتوبور المشهورة “أمي نعيمة”، على خلفية مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها أصدرته اليوم الخميس، إن الفرقة الوطنية أوقفت أمس سيدة تبلغ من العمر 48 سنة، للاشتباه في تورطها في نشر محتويات زائفة بواسطة أنظمة معلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة.
واعتبر البلاغ أن “أمي نعيمة” حرضت في فيديو، على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية، التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار الوباء، وهي تصريحات زائفة شكلت موضوع شكاية إلكترونية تقدم بها عدد من المواطنين، يؤكد البلاغ.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يعتقل “مي نعيمة” بفاس بسبب فيديو “تحريضي” تنفي فيه وجود ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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