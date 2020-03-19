الجزائر تعلن ثامن وفاة بسبب “كورونا” والمصابون يتجاوزون الثمانين شخصا

أعلنت الجارة الشرقية، الجزائر، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا، وارتفاع في أعداد الوفيات بسبب الجائحة.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، إن الجزائر تسجل ثامن حالة وفاة بكورونا، وسط ارتفاع عدد المصابين إلى 82 شخصا.

وفي السياق ذاته، يتوجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نحو منع التظاهرات بشكل كلي في الشوارع، بسبب فيروس كورونا.

ووجهت انتقادات شديدة لتعامل السلطات الجزائرية مع فيروس كورونا، واتهامات لها بالتقصير لمحاصرة الوباء، وسط مطالب بوضع مدينة البليدة تحت الحجر الصحي على خلفية تسجيلها لأكبر عدد من الإصابات.