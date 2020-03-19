تأجيل محاكمة لمجرد أمام القضاء الفرنسي بسبب جائحة كورونا

بعد أن كان مقررا مثول سعد المجرد أمام هيأة المحكمة، في الشهر الحالي، أجلت جائحة كورونا، انطلاق أولى جلساته في السنة الحالية، التي كانت مقررة في مارس الجاري.

وتعرف فرنسا كغيرها من الدول، التي انتشر فيها فيروس كورونا، تعليق العمل بعدد من المرافق العمومية، منها المحاكم، التي علقت نشاطها في الظرفية الحالية، ما يوضح أن محاكمة لمجرد، التي كانت مرتقبة، في مارس الحالي، أجلت لأجل غير مسمى.

ويواجه لمجرد في قضيته المعروضة أمام القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب، التي توبع بها من جديد، بعد أن كانت قد ألغيت سابقا، وتم استبدالها بتهمة العنف الجنسي، لكن المحكمة ارتأت، أخيرا، العودة إلى متابعته بها.

وتفاعل سعد لمجرد، كغيره من الفنانين المغاربة مع جائحة كورونا، إذ انخرط في حملة التوعية من أجل عدم مغادرة المنازل، والتزام قواعد الحجر الصحي، لمواجهة خطر الفيروس، والحد من انتشاره.