شفاعمرو: إغلاق معهد لياقة بدنية بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت الشرطة معهدا للياقة البدنية لمدة 30 يوما في مدينة شفاعمرو، أمس الأربعاء، وذلك "بعد أن استمر بالعمل رغم كل التحذيرات السابقة"، وفقا لادعاء الشرطة.
وجاء في بيان مقتضب أصدرته الشرطة، اليوم، أن "أفراد الشرطة قاموا، أمس الأربعاء، بنشاط تطبيق للقانون في شفاعمرو ضد المحلات التجارية التي لم تتقيد بالتعليمات وفقا لأمر الطوارئ".
وذُكر أن "أفراد الشرطة قاموا بالتنقل بين المحلات التجارية المختلفة ومن خلال ذلك قاموا بشرح أهمية الامتثال للتعليمات لأصحاب المحلات وما هي العواقب التي ستكلف المخالفين".
وهددت الشرطة بمقاضاة كل من يخالف التعليمات ولا يمنع التجمهر ويعرض حياة الناس للخطر في حين ينتشر فيه فيروس كورونا المستجد.
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