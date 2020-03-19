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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش : إجراءات الإمارات الوقائية من فيروس كورونا تعمل بفاعلية والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن إجراءات بلاده الوطنية في الوقاية من فيروس كورونا تعمل بفاعلية.
وأوضح قرقاش، في تغريدة على تويتر، الخميس، أن هذه الإجراءات "تقوم على مبادئ الحماية والاحتراز والوقاية وآلياتها والفحص والحجر المنزلي".
وأضاف: "مارس حياتك الطبيعية ضمن ثقافة صحية وقائية تحميك وتحافظ على صحة الآخرين، وسننجح بتكاتف الجميع".
ومنذ ظهور فيروس "كورونا" على الساحة الدولية، تعاملت معه الإمارات باستراتيجية شاملة علميا وثقافيا واقتصاديا؛ ما أسهم في الحد من انتشاره والتقليل من تأثيراته.
وكثفت الإمارات جهودها تنسيقا وتعاونا مع منظمة الصحة العالمية، واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة للتحصين وتوجيه المواطنين للتعامل الأفضل وتجنب الإصابة به.
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