فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 19 مارس 2020

أعلنت فلسطين، الخميس، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد.



وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي العدد الى 47 اصابة في فلسطين.

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وقال ملحم، إنه تم تسجيل 3 إصابات، لطالبتين جامعيتين من القدس ورام الله قادمتين من فرنسا، إضافة إلى آخر من نابلس.

وأضاف ملحم: "قد نلجأ لإجراءات أكثر صرامة لمنع انتشار فيروس كورونا".