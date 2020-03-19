- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
أعلنت فلسطين، الخميس، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد.
وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي العدد الى 47 اصابة في فلسطين.
وقال ملحم، إنه تم تسجيل 3 إصابات، لطالبتين جامعيتين من القدس ورام الله قادمتين من فرنسا، إضافة إلى آخر من نابلس.
وأضاف ملحم: "قد نلجأ لإجراءات أكثر صرامة لمنع انتشار فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.