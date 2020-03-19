شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ..إصابات كورونا تجاوزت 10 آلاف حالةً والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عتبة عشرة آلاف حالة مع تسجيل إصابة 10,999 شخصًا ووفاة 20 كحصيلة إجمالية كما أعلن معهد روبرت كوخ اليوم.

وأحصيت حوالى 2800 وحالة جديدة في الساعات ال24 الماضية، كما أفاد المعهد المكلف متابعة الوباء.

والمنطقة التي سجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة رينانيا شمال فيستفاليا مع 3033 حالةً.س