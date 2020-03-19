شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تغلق كشمير بعد اكتشاف أول إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الهند الطرق في كشمير اليوم الخميس بعدما أعلن الإقليم الذي تجتاحه الاضطرابات اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا فيما فرضت عدة أنحاء أخرى بالبلد قيودا على التجمعات العامة في محاولة للحد من انتشار المرض.

وعبرت السلطات عن قلقها من أن هذه البلدان على وجه الخصوص قد تكون في خطر إذا بدأ الفيروس يتفشى محليا بسبب سوء حالة المنشآت الصحية والبنية التحتية.

وفي كشمير مُنع العشرات من مغادرة مناطقهم السكنية اليوم بسبب إغلاق الشرطة وقوات الأمن الطرق.