محافظ ذي قار يوجه بمحاسبة جهات تبتز المواطنين بأسم الصحوات

وجه محافظ ذي قار وكالة اباذر عمر العمر, الخميس, الاجهزة الامنية والاستخبارية بمتابعة الجهات التي تروج لاستلام معاملات بعنوان تشكيل "الصحوات" مقابل مبالغ مالية وتقديمها للعدالة، محذرا من التعامل معها.

وقال العمر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "معلومات استخبارية تفيد بوجود جهات تحاول استغلال المواطنين والترويج لاستلام معاملات تعيين فيما يسمى بالصحوات مقابل مبالغ مالية الامر الذي نفته ادارة المحافظة في وقت ".

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واشار العمر الى ان "ادارة المحافظة وجهت الاجهزة الامنية بتشكيل فريق خاص لمتابعة هذه الجهات وتقديمها للقضاء وعدم السماح لأي جهة تسعى الى زعزعة الامن والاستقرار واستغلال المواطنين في ظل الظروف الحالية".

ودعا جميع المواطنين الى "الابلاغ عن هذه الجهات وعدم التعامل معها من اجل تقديمها للقضاء ومحاسبتها".