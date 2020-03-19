صحة كركوك تعلن مغادرة 15 مشتبه باصابته بكورونا

اعلن مدير عام صحة كركوك كريم ولي، الخميس، عن مغادرة 15 حالة مشتبه في اصابتها بكورونا في المحافظة، مبينا ان ذلك جاء بعد ثبوت عدم اصابتهم بالفايروس. وقال في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، "اخرجنا اليوم 15 حالة مشتبه في اصابتها بكورونا، بعد ثبوت عدم اصابتهم بالفايروس". وثمن "جهود وزارة الصحة وادارة كركوك واعضاء خلية الازمة ووسائل الاعلام وشركة نفط الشمال في مساهمتهم بتوعية وحث وانجاح جهود صحة كركوك".

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