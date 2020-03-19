بالصور.. ما سببته السيول في دهوك

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاضرار التي سببتها السيول في دهوك. وبحسب الصور ادناه فأن هذه السيول ادت الى الحاق اضرار مادية كبيرة بعدد من المبان والمحال التجارية والعجلات. Advertisements يذكر ان محافظة دهوك تشهد تساقط امطار غزيرة ادت الى حدوث سيول وغرق عدد من الشوارع.

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