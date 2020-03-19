مناشدات للمواطنين الالتزام بحظر التجول وتحذيرات من حالات عدوى بالفيروس المستجد

حذر الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني 55 المشكلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العراق، اليوم الخميس، من حدوث حالات عدوى للفيروس المستجد، مناشدة المواطنين الالتزام بحظر التجول حفاظا على سلامة الجميع.
وثمن الفريق الاعلامي للجنة " دور المؤسسات الاعلامية التي تضاعف البرامج التوعوية الوقائية وتحث المواطنين الالتزام بالحظر"، مشيرا الى أن "هناك عقوبات جزائية في المحاكم العراقية لاي مخالف لتعليمات حظر التجوال".
وأثنى الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني 55، "على المواطنين المتعاونين مع كوادر وزارة الصحة المستنفرة بالكامل لتجاوز ازمة فيروس كورونا" .
وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، امس الثلاثاء 17 اذار، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 154 إصابة.
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.
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