مناشدات للمواطنين الالتزام بحظر التجول وتحذيرات من حالات عدوى بالفيروس المستجد

وقال الفريق الاعلامي للجنة، إنه "من خلال جولاته الميدانية شخص خطورة عدم التزام بعض المواطنين بالحظر في بغداد والمحافظات"، مناشدا "المواطنين الالتزام بحظر التجوال لتجنب حدوث عدوى بالفيروس".

وثمن الفريق الاعلامي للجنة " دور المؤسسات الاعلامية التي تضاعف البرامج التوعوية الوقائية وتحث المواطنين الالتزام بالحظر"، مشيرا الى أن "هناك عقوبات جزائية في المحاكم العراقية لاي مخالف لتعليمات حظر التجوال".



وأثنى الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني 55، "على المواطنين المتعاونين مع كوادر وزارة الصحة المستنفرة بالكامل لتجاوز ازمة فيروس كورونا" .