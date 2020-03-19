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الصحة تطالب بتشديد اجراءات فرض الحظر والتعامل بحزم مع من يحاول كسره

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طالبت وزارة الصحة، الخميس، بتشديد اجراءات فرض الحظر والتعامل بحزم مع من يحاول كسره، فيما اشارت الى رصدها خروقات بالحظر من خلال حركة سيارات الاجرة وعدم غلق بعض المحال.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن عن وزير الصحة جعفر صادق علاوي قوله ان "على الجهات الامنية ان تشدد اجراءات فرض حظر التجوال وتتعامل بحزم مع من يحاول كسره".

 

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واضاف "رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال من خلال حركة سيارات الاجرة وعدم غلق بعض المحال التجارية"، مشيرا الى ان "هذه الخروقات تؤثر على صحة المواطنين وانتقال الفيروس".

 

يذكر ان بغداد وعدد من المحافظات تشهد الان حظرا شاملا على التجوال ينتهي الاسبوع المقبل، كاجراء وقائي من انتشار فايروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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