الصحة تطالب بتشديد اجراءات فرض الحظر والتعامل بحزم مع من يحاول كسره

طالبت وزارة الصحة، الخميس، بتشديد اجراءات فرض الحظر والتعامل بحزم مع من يحاول كسره، فيما اشارت الى رصدها خروقات بالحظر من خلال حركة سيارات الاجرة وعدم غلق بعض المحال.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن عن وزير الصحة جعفر صادق علاوي قوله ان "على الجهات الامنية ان تشدد اجراءات فرض حظر التجوال وتتعامل بحزم مع من يحاول كسره".

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واضاف "رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال من خلال حركة سيارات الاجرة وعدم غلق بعض المحال التجارية"، مشيرا الى ان "هذه الخروقات تؤثر على صحة المواطنين وانتقال الفيروس".

يذكر ان بغداد وعدد من المحافظات تشهد الان حظرا شاملا على التجوال ينتهي الاسبوع المقبل، كاجراء وقائي من انتشار فايروس كورونا.