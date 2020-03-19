الحكومة المصرية تخضع لإختبارات فيروس كورونا الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365

أخضعت الحكومة المصرية اعضائها، اليوم الخميس، لاختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا الجديد، قبل بدء الاجتماع الأسبوعي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد.



وقال مجلس الوزراء المصري، إن وزارة الصحة والسكان أجرت اختبارات سريعة للكشف عن فيروس " كوفيد- 19" المستجد لكافة أعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعي،.

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وأوضح مجلس الوزراء في بيان له تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن هذه الفحوص تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس الجديد.

وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت خلال الأيام الماضية، بعمل اختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا في المطارات والموانئ والمنافذ المختلفة والمنشآت السياحية والفندقية.

وسجلت مصر 210 حالة إصابة و6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، اتخذت السلطات المصرية إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الجائحة التي سجلت أرقاما كبيرة من الإصابات والوفيات حول العالم.