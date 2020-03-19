فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت فلسطين، الخميس، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد.



Advertisements

وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي العدد الى 47 اصابة في فلسطين.

وقال ملحم، إنه تم تسجيل 3 إصابات، لطالبتين جامعيتين من القدس ورام الله قادمتين من فرنسا، إضافة إلى آخر من نابلس.

وأضاف ملحم: "قد نلجأ لإجراءات أكثر صرامة لمنع انتشار فيروس كورونا".